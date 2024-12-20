Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Soğukkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Dipdede Mahallesinden Ankara iline seyir halinde olan İsmet Y. (46) idaresindeki 06 CFC 276 plakalı otomobil, sis ve beraberinde görülen buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çıkarak şarampole takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Y. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Beritan Y. (19) ve Süslü Y. (56) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İlker Şen)