Konya’da otomobil trafikte yanmaya başladı! O anlar kameraya yansıdı

​Konya’nın Kulu ilçesinde trafikte seyir halinde olan otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çıkan yangını gören yakınlardaki Esnaflar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Konya - Ankara yolu, Olof Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan yangını gören sürücü Y. araçtan inerek uzaklaştı. Yardıma çevredeki esnaf koştu Çıkan dumanları ve yangını fark eden esnaflar aracın kaputunu açarak yangın tüpleri ile müdahale etti. Çıkan yangının büyümesini önledi. İhbar üzerine olay yerine Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Paniğe neden olan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (Mustafa İlker Şen)

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