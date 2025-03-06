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Konya’da para karşılığı reçete yazıldığı iddiasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

Konya’da para karşılığı reçete yazıldığı iddiasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürüyor
Konya’da özel muayenehanesinde para karşılığı çok sayıda uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı iddia edilen psikiyatrist ile 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık psikiyatri uzmanı F.K. ile diğer 2 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tanık olarak söz verilen M.A.S, F.K'yi arkadaş çevresi dolayısıyla tanıdığını belirterek, "Kendisine eklem ağrılarımdan dolayı ilaç yazdırdım. Etrafımda sanığın ilaç yazdığı çok kişi vardı. Ben de bu yüzden, muayenehanesine gitmeden, arkadaşım aracılığıyla yazdırdım. Bu ilaç karşılığında 3 bin lira doktora gönderdim." ifadesini kullandı.

Tanık D.İ. de F.K'yi kendisine "ağrı bozukluğu" teşhisi koyduğunu ve ilaç yazdığını, kendi adına muayene olarak 5 kere reçete yazdırdığını kaydetti.

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Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından F.K'nin tutukluluk halinin devamına, diğer 2 sanığın tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Nisan 2024'te psikiyatri uzmanı doktor F.K'nin, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşmış, şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit etmişti. Polis, Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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Kaynak: AA

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