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Konya’da polisin karıştığı kazada can kaybı arttı! Kaza anı kamerada

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da polisin karıştığı kazada can kaybı arttı! Kaza anı kamerada

Konya'da 15 Kasım Cumartesi akşamı polis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si polis 11 kişi yaralanmıştı.

1 kişi olay yerinde öldü!
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

Otomobilde bulunan aileden 4 kişi, midibüsteki polislerden 7'si yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 

Küçük çocuk kurtarılamadı! 
Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Görkem Yaşar Ayçin Konya Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Küçük çocuk kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti. 

Kaza anı kamerada!
Adana Çevre Yolu Caddesinde polis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza yakınlardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. 1'i çocuk 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 7'si polis 10 kişi de yaralanmıştı. 

OLAY
Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya-Karapınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BZ 693 plakalı İl Emniyet Müdürlüğüne ait midibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A. idaresindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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