Konya’da sabah namazı buluşması! Kapu Camii’nde Gazze duası

İsrail, 451 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 50 binden fazla masum insan İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.
Kadın ve çocukların öldüğü Gazze'de olanlara Türkiye, ses çıkarmaya devam ediyor.
Konyalılar Kapu Camii'nde buluştu!
Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya geldiler.
"Gazze'deki soykırımı sonlandırın!'' çağrısıyla Konya'da Kapu Camii'nde de sabah namazı kılındı ve dualar edildi.
Başkan Altay'dan Mescid-i Aksa ve Gazze paylaşımı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılının ilk sabahında Kapı Camii'nde yapılan dualar ve Gazze'ye yönelik çağrılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, bugün Emevi Camii esaretinden kurtuldu, yarın Mescid-i Aksa özgür olacak… 'Gazze'deki soykırımı sonlandırın' diye haykırmak için 2025'in ilk sabahında Kapı Camii'nde buluştuk. Dualarımız kabul olsun inşAllah."
(Mustafa İlker Şen)