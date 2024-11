Konya’da saldırıya uğrayan doktor konuştu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı.

Annesinin vefat haberini alan hasta yakını yoğun bakım servisine girerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

2 doktor yaralandı!

2 doktoru darp eden Hacı Ali S. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde görevli doktorlar Rıza Erol Mıngır ve Yasin Esen tedavilerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne gelerek darp raporu oldu.

Saldırı müdahale sırasında gerçekleşmiş!

Olayda yaralanan hekimlerden Rıza Erol Mıngır yaşananları anlattı.

Saldırının saldırganın annesine müdahale sırasında gerçekleştiğini ifade eden Mıngır şu ifadeleri kullandı.

"35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Bugün hastamız biraz daha kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darbetti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz. Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00'da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor” dedi.

