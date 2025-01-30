Konya’da şap alarmı! Bir ilçede hayvan pazarı kapatıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçedeki canlı hayvan pazarı kapatıldı. Çevre illere ve ilçelere şap hastalığının yayılma dinamiğinin engellenmesi sebebiyle hayvan pazarı hizmet vermeyecek.

"Ereğli canlı hayvan pazarı kapatılmıştır''

Ereğli Ticaret Borsası Veteriner Hekimi Emre Erdem tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ereğli ilçemizde görülen şap hastalığından dolayı Ereğli canlı hayvan pazarı kapatılmıştır. Değerli üreticilerimize duyurulur.''

Kapalı kalma süresi açıklanmadı!

Geçtiğimiz yıl da birkaç kez şap hastalığı nedeni ile Ereğli Hayvan Pazarı kapatılmıştı. Bu kez kapalı kalma süresi için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şap virüsü nedir?

Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virüsüdür. Virüsün O, A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4, ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.

Virüs fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37 derecede 12 saatte, 60-65 derecede yarım saatte, 85 derecede ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale getirilebilir.

Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Enfekte karkaslarda 4 derecede 24-48 saatte laktik asit oluşumuna bağlı olarak hızla inaktive (etkisiz) olurken, kan, kemik iliği, lenf bezleri ve iç organlarda uzun süre dayanabilir ve ani dondurmalarda iskelet kaslarında da uzun süre aktif halde kalabilir.

Virüs çevre şartlarına da oldukça dayanıklı olup; Yapağıda 24 gün, sığır derisinde 4 hafta, samanda 15 hafta, kepekte 20 hafta, toprakta 4 hafta, kuru ot ve danede 5 ay süreyle bulaşıcılık özelliğini korur.

(Mustafa İlker Şen)