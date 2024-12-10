Konya’da satışlar son 3 ayda 2’ye katladı! Konut fiyatlarında düşüş beklentisi

2024 yılı inşaat sektörünü değerlendiren KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 2025 yılı öngörülerini açıkladı.

Konya'da konut satış rakamları 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar 2 bin konut seviyelerinde ilerlerken üçüncü çeyrek ve son çeyrekte satış rakamları 4 bin konut seviyelerine kadar yükseldi.

İnşaat sektöründe 2024 yılını değerlendiren Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Bulunduğumuz sektör ekonomiyle direkt bağlantılı ve ekonomide lokomotif dediğimiz, birçok sektörü içinde barındıran, taşıyan ve dinamikleriyle götürebilen bir sektör. Dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, savaşlar, pandemi, Türkiye'deki olaylar vuku bulduğu zaman veya bunun söylentisinin olması bile bizim sektörümüzü olumsuz etkiliyor. 2024 yılında zaten 2023'ten gelen enflasyonun artması, enflasyonla birlikte durdurulamaz bir maliyet ve fiyat yükselişi, birçok işi zor durumda bıraktı. Temelde veya inşaat halinde satılan dairelerden müteahhitler zarar etti diyebilirim. Ama şu andaki Türkiye'de alınan tasarruf ve ekonomik tedbirler, Maliye Bakanlığı'nın enflasyonu düşürme çabası aslında meyvelerini vermeye başladı” diye konuştu.

"SON 3 AYDA SATIŞLAR 2 KATINA ÇIKTI”

2024'ün son çeyreğinde fiyatların durduğuna, hatta işçiliklerin ve malzemelerin aşağıya doğru indiğine dikkat çeken Başkan Bulut, "Fiyatlarda aşağı doğru çekilmeler oldu. Bu da satışlara yansımış durumda. İnsanlar elindeki parayı dövizden, altından ya da mevduat hesabından çıkartarak ihtiyacı olan ürünleri alıyor. Bu durum istatistiksel rakamları destekliyor. Ortalama 8 aydır durağan geçen sektörümüz de son 3 ayda satış rakamları 2 katına çıktı. Bu sadece Konya ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde de aynı şekilde ilerledi. İç Anadolu'da daha önce başkentlik yapmış ama kendi içinde kendi dinamikleriyle yaşayan bir şehir olarak ekonominin iyileşmeye başlaması bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

"BEREKETİN VE DÖNGÜNÜN OLMASI GEREKİYOR”

2025 yılı inşaat sektörü hakkında öngörülerini paylaşan Başkan Bulut, "2025 yılında fiyat düşüşleri ve ekonominin iyileşmesinin devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü şu andaki alınan tedbirler, yapılan hamleler Türkiye ekonomisinde faizin durduğu ve artık faize insanların yönelmediğini gösteriyor. Mevduatta duran paranın hiç kimseye faydası yok. Sadece kendisine faydası var. Ama hareket halinde olan, ticarete, imalata ve satışa dönmüş bir paranın Türkiye ve Konya ölçeğindeki herkese faydası var. O yüzden bu bereketin ve döngünün olması gerekiyor” dedi.

"KONUT KISA VE UZUN VADEDE YATIRIMCISINA KAZANDIRDI”

İstatiksel verilere bakıldığı zaman konut yatırımının son iki yılda ciddi kazanç sağladığına dikkat çeken Başkan Bulut, bu yatırımın döviz ve altın kazancını da geçtiğini belirterek konut yatırımlarının kısa ve uzun vadede yatırımcısına kazandırdığını aktardı. Ocak ayında faiz indirimi beklendiğini söyleyen Başkan Bulut, sözlerine şu şekilde devam etti: "Faiz indirimi konut kredilerine yansıyıp arz talep dengesi bozulursa satış fiyatları biraz yükselebilir diye düşünüyorum. O da bu piyasadaki dengeyle alakalı. Ama dediğim gibi 2025'te devam edecek.”

"KONYA'DA BİRAZ DAHA KONUT İHTİYACI HİSSEDİLİYOR”

Müteahhitler olarak şartlar ne olursa olsun ihtiyacı karşılamaya yönelik üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Bulut, sözlerine şu şekilde son verdi: "Kazansak da kazanmasak da üretemeye devam etmek zorundayız. Aslında bu bir misyondur. Türkiye nüfusuna ve arz talebe baktığımız zaman konut ihtiyacının olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden konut üretmeye biz devam edeceğiz, etmek zorundayız. Deprem riskinin az olması, sanayinin hızla gelişmesi, ulaşım kolaylığı, eğitim imkanları derken Konya bir huzur şehri. Bunu diğer illere göre kıyasladığımızda görebiliyoruz. İşte bundan dolayı da Konya'da biraz daha konut ihtiyacı hissediliyor ve daha fazla baktığınız zaman talep olmaya başlıyor. Bunları dikkate aldığımızda konut ihtiyacı bitmeyecek.”

(Mustafa İlker Şen)