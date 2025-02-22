Konya’da satranç heyecanı! Turnuvada 32 farklı şehirden 620 sporcu yer alıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Satranç Turnuvası başladı. Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada 32 farklı şehirden 620 sporcu yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Satranç Turnuvası 32 farklı şehirden 620 sporcunun katılımıyla başladı. 21-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek turnuvanın ödül töreni ise 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 8 farklı kategoride gerçekleşecek olan turnuvada dereceye giren ilk üç sporcu kupa, madalya ve para ödülü ile ödüllendirilecek.

Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş ve spor yöneticileri katıldı. Turnuvaya sporcuların yanı sıra ailelerinden de yoğun katılım sağlandı.

Başkan Pekyatırmacı: "Her zaman spora en büyük değeri veriyoruz ve bunun için gayret ediyoruz"

Turnuvanın güzel bir şekilde gerçekleşmesini temenni eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konyamızda tüm misafirlerimizi ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu kış gününde gençlerimiz, çocuklarımız spora gönül vermiş olan satrançsever sporcularımız içimizi ısıtıyor. Böyle bir turnuvayı düzenlemiş olmak, Konyamızda sizleri misafir ediyor olmak bizler için çok önemli. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman spora en büyük değeri veriyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Hem spor okullarımızla hem gerçekleştirdiğimiz turnuvalarla, müsabakalarla sporun gençlerimiz, çocuklarımız tarafından sevilmesi, farklı branşlarda gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapabilmesi ve profesyonel liglerde mücadele eden sporcularla şehrimizin, ilçemizin temsil ediliyor olması bizim için önemli. Tabii bu düzenlediğimiz turnuvalar hem sporun çocuklarımız tarafından sevilmesi, benimsenmesi hem de gençlerimizin kendilerine belirledikleri branşlarda profesyonel manada spor yapar hale gelmeleri bizi mutlu ediyor. Konyamızda daha önceden satranç turnuvaları düzenlendi. Çok yüksek sayılarda katılım vardı. Bugün de aynı şekilde 33 ilden 600'ün üzerinde sporcumuz burada yarışacak. Çocuklarımız kendilerini denemiş olacak. Böyle bir turnuvada yarışmanın hazzını yaşamış olacaklar. Yine profesyonel anlamda satrançla uğraşan sporcularımız var. Onlar da kendi kategorilerinde burada müsabakaları gerçekleştirecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum, böyle bir turnuvaya çocuklarımızı getirdikleri ve onların burada kendi yaşıtlarıyla müsabakalara katılmalarına vesile oldukları için. Yine bu organizasyonun gerçekleşmesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün çok büyük katkıları var. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, bütün ekibine teşekkür ediyorum. Satranç Federasyonumuzun yine bu organizasyonda çok büyük katkıları var. Satranç Federasyonumuza, yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Öztürk: "İnşallah güzel bir organizasyon sonucunda başarılı sonuçlar çıkar"

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, "33 ilden 685 sporcunun 8 farklı kategoride mücadele edecek olduğu bu güzel organizasyonu destekleyen ve oluşmasına destek veren kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Organizasyon süresince çok güzel bir şekilde yarışmalar olacağını temenni ediyorum. İnşallah güzel bir organizasyon sonucunda başarılı sonuçlar çıkar" diye konuştu.

Turnuvada yer alan 8 kategori ise şu şekilde:

A Kategorisi (Herhangi Bir ELO Puanına Sahip Sporcular ile ELO Puanı Olmayan 1400 ve Üzeri UKD Puanına Sahip Sporcular) , B Kategorisi (ELO Puanı Olmayan 1399 ve Altı UKD Puanına Sahip

Sporcular ile Herhangi Bir Kuvvet Puanı Olmayan Sporcular), 8 Yaş ve Altı Genel, 8 Yaş ve Altı Kızlar, 10 Yaş ve Altı Genel, 10 Yaş ve Altı Kızlar, 14 Yaş ve Altı Genel, 14 Yaş ve Altı Kızlar.

Kaynak: Bülten