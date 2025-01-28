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Konya’da Şen Şakrak Şov! İlk kez izleyiciyle buluştu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da Şen Şakrak Şov! İlk kez izleyiciyle buluştu
Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde eğitim alan Yetişkin Tiyatro Topluluğu tarafından ilk defa sahnelenen “Şen Şakrak Şov“ sanatseverlerle bir araya geldi.

Selçuklu'da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi güzel bir organizasyona daha imza attı.

Akademi bünyesinde eğitim alan Yetişkin Tiyatro Topluluğu tarafından ilk kez "Şen Şakrak Şov" tiyatro oyunu sahnelendi. 6 aylık eğitimin ardından ilk defa sahneye çıkan kursiyerlerin oyununa sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.   

Başkan Pekyatırmacı: "İlk defa sahneye çıkan kursiyerlerimiz muhteşem bir performans sergiledi"

Selçuklu Sanat Akademisi'nde çok güzel işlere imza attıklarını vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Selçuklu Sanat Akademimiz hem şehrimizin sanat hayatına katkı sunuyor hem de her yaş grubundan insanın yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Kursiyerlerimiz, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buluyor. Bu açıdan akademimiz önemli bir yere sahip. Eğitim alan kursiyerlerimizin heyecanına ve başarılarına da tanık oluyoruz. "Yetişkin Tiyatro Topluluğu kursiyerlerimizin ve eğitmenlerimizin emekleriyle ilk kez 'Şen Şakrak Şov' sahnelendi. 6 aylık bir eğitimin ardından ilk defa sahneye çıkan kursiyerlerimiz muhteşem bir performans sergiledi. İnşallah bunun devamı gelecektir. Oyuncularımızın kendilerini geliştirerek çok daha büyük işlere imza atacağına inanıyoruz. Sanat Akademimizin yürüttüğü önemli çalışmalarla kültür ve sanatın kalbi, Selçuklu'da atmaya devam edecek. Selçuklumuzu kültürün ve sanatın başkenti yapmak adına vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını böyle güzel programlarda seyircilerimizle birlikte almış olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu mutlulukla beraber tiyatro çalışmalarına katılım sağlayan oyuncularımıza, kıymetli ailelerine ve programda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"  dedi.

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