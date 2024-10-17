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Konya’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor! 2 mahalle baştan yenileniyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor! 2 mahalle baştan yenileniyor
Karatay’ın modern fiziki görünümüne katkı sunmaya devam eden Karatay Belediyesi altyapı faaliyetlerine İşgalaman ve Akabe Mahallelerinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla devam ediyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sarıyakup Caddesi’nde devam eden yenileme çalışmaları ise tamamlandı. Karatay’ın yollarını çok daha güvenli hale getirdiklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “2024 yılı itibariyle yol yapım çalışmalarımızda bereketli bir dönem geçiriyoruz” dedi.

Altyapı hizmetlerini koordineli bir şekilde yürüten Karatay Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını İşgalaman ve Akabe Mahallesinde sürdürüyor. 

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sarıyakup Caddesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlayan çalışmalar ise tamamlandı. Cadde yenilenen görüntüsü ve konforuyla Karataylıların kullanımına hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda ilçenin birçok yerinde bakım ve onarım, tretuvar, sathi kaplama gibi çalışmalarını da yürütüyor.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; ilçenin çehresini değiştiren altyapı ve asfalt çalışmalarının planlı ve programlı olarak devam ettiğini söyledi.

Başkan Hasan Kılca; "Karatay'a artı değer katacak her türlü katkıyı sunma çabasındayız. 2024 yılı yol yapımlarımız açısından bereketli bir dönem oluyor. Rekor seviyedeki çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım standartlarını yükselttik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz planlamamızda yer alan ve altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerimizde tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, asfalt öncesi hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi gibi birçok çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ekiplerimiz Akabe ve İşgalaman Mahallelerimizde sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Yine geçtiğimiz haftalarda yenileme çalışmalarına başladığımız ve hemşehrilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan Sarıyakup Cadde'sindeki çalışmalarımız kısa sürede tamamlandı. Hava şartları el verdiği sürece asfalt serim çalışmalarımız sürecek. Diğer hizmetlerimizde olduğu gibi fiziki çalışmalarımızı da önceliğimizi hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.  

(Mustafa İlker Şen)

 

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