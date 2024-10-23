Konya’da silah ve mühimmat ele geçirildi! Şahıs tutuklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.
Beyşehir ilçesinde 16 Ekim 2024 tarihinde alınan ihbar üzerine şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yapılan arama sonucunda; beş adet markası ve seri numarası bulunmayan tabanca, yedi adet şarjör, otuz adet 9 mm tabanca mühimmatı ve 7 bin 545 TL nakit para bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs tutuklandı.
Olayla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, şüpheli tutuklandı.
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