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Konya’da sinema keyfi! “Çılgın Dostum Finnik’’ büyük ilgi gördü

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da sinema keyfi! “Çılgın Dostum Finnik’’ büyük ilgi gördü

Karapınar Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında "Çılgın Dostum Finnik" adlı animasyon filmini Karapınar Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşturdu.

Film, saat 11.00 ve öğleden sonra 15.00 olmak üzere iki seans halinde gösterildi. 

Çılgın Dostum Finnik filmi, renkli karakterleri ve eğlenceli hikâyesiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekti. Aileler, çocuklarıyla birlikte sinema keyfi yaparak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Belediyenin bu tür organizasyonlarla Karapınar halkının sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor. 

Belediye Başkanı İbrahim Önal, "Kültürel etkinliklerin ilçemizdeki sosyal yaşamı zenginleştirdiğini belirterek, "Bu tür etkinliklerle Karapınar halkımızın sanata olan ilgisini artırmayı, özellikle çocuklarımıza keyifli ve öğretici içerikler sunmayı amaçlıyoruz. Sinema gibi sanat dalları, toplumun kültürel gelişimine önemli katkılar sağlar. Belediyemiz, kültürel etkinlikleri arttırarak halkımızın daha fazla sanatsal deneyim yaşamasını sağlayacaktır" dedi. Animasyon filmine her iki seansta da yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

(Mustafa İlker Şen)

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