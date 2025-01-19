Konya’da sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Olay Meram İlçesi Kovanağzı Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
İddiaya göre evinde rahatsızlanan 48 yaşındaki Hatice D. kaldırıldığı Meram eğitim araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlatmıştı.
Hatice D. nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Beyhekim Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Otopsi sonucunda Hatice D. nin soba dumanından zehirlendiği ortaya çıktı.