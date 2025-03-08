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Konya’da sokak köpekleri tarafından hayattan koparılan çocuğa ilişkin valilikten açıklama

Konya’da sokak köpekleri tarafından hayattan koparılan çocuğa ilişkin valilikten açıklama
Konya’nın Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hastanede yaşamını yitiren küçük kız çocuğuna ilişkin Konya Valiliği açıklamada bulundu.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay İlçemiz Başak Mahallesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir."

"İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun  mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür."

"R.E.S isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir."

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi

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