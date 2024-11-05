Konya’da suç oranları azaldı mı? Vali Akın’dan önemli açıklamlar

Vali İbrahim Akın, Konya’da son iki ay içerisinde meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 92’sinin aydınlatıldığını söyledi. Özellikle son dönemde organize suçlara karşı yapılan operasyonlarda başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Vali Akın, uyuşturucu ile mücadelenin de aralıksız devam ettiğini belirtti. Kentte suç ve suçlulara yönelik operasyonların arttığını da dikkat çeken Vali Akın, “Konya’daki huzuru korumak ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur“ dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, aylık basın bilgilendirmesi toplantısında konuştu. Vali İbrahim Akın: "Konya'mız, toplumsal ve kültürel dokusuyla, huzurun ve asayişin simgesi bir şehirdir. Bu huzur iklimini korumak ve daha da güçlendirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Amacımız, asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir perspektifte yapılacak çalışmaları gözden geçirmektir” dedi.

VALİ AKIN'DAN "SOBA ZEHİRLENMESİ” UYARISI

7/24 çalışma esasıyla Konya'yı her türlü tehdide karşı korumak ve halka güven dolu bir yaşam sunmak adına her daim teyakkuzda olduklarını ifade eden Vali Akın bazı konularda vatandaşlara uyarıda bulundu. Öncellikle karbonmonoksit zehirlenmesiyle ilgili uyarıda bulunan Vali Akın, "Soğuk havanın etkisini göstermeye başladığı bu günlerde soba kullanımı ile birlikte ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi maalesef ilimizde de zaman zaman karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana gelmektedir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olmalarını, basit ve etkili önlemlerle olası olumsuzlukların önüne geçilebileceğini hatırlatmak istiyoruz. Sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olmaları yaşanabilecek elim olayların önüne geçecektir” dedi.

VALİ KIŞ LASTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Vali Akın sürücüleri, araçlara kış lastiği takılması konusunda uyardı. Kış lastiğinin önemine dikkat çeken Vali Akın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Trafikteki tüm araçların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için kış lastiğinin önemini vurgulamamız gerekmektedir. Tüm sürücülerimizin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmalarını ve güvenli sürüş için başta emniyet kemeri olmak üzere tüm kurallara riayet etmeleri hayati önem arz etmektedir. Alınacak birkaç tedbir bile vatandaşlarımızı hayata bağlayacak önemde olacaktır” ifadelerine yer verdi.

KONYA'DA SUÇ ORANLARI AZALDI

Konya'nın asayişi hakkında bilgiler veren Vali Akın konuşmasında şunları kaydetti:

İl genelinde yapılan asayiş çalışmalarıyla suç oranlarında gözle görülür bir azalma sağlanmıştır. Emniyet teşkilatımızın ve jandarmamızın ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ve uygulamalar, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarda kayda değer bir düşüşe katkı sağlamıştır. Özellikle son dönemde organize suçlara karşı yapılan operasyonlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Konya'da 2024 yılında başarılı ve özverili çalışmalar yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYONLAR ARTTI

Son dönemde, Konya'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar artmıştır. 23 eylül 2024'te düzenlenen bir operasyonda, köy yollarını kullanarak sınır illerinden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen bir araç durdurulmuş ve araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yine 18 Ekim'de Sarayönü ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, sınır illerinden gelerek Konya üzerinden İzmir'e geçiş yaptığı tespit edilen bir araç durdurulmuş ve araçtaki 4 düzensiz göçmen ile sürücü yakalanmıştır. Gözaltına alınan sürücü göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanmıştır.

ŞEHİR İÇİNDE TRAFİK DENETİMLERİ ARTTI

Son aylarda, artan trafik yoğunluğunun kazalara sebebiyet vermemesi amacıyla şehir içinde trafik denetimleri arttı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Günümüzde önemli sorun alanlarımızdan biri olan uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız sürmektedir. İçişleri bakanlığımızca uygulamaya konulan en "iyi narkotik polisi anne” projesi kapsamında tüm ilçelerimizde uyuşturucu konusunda neslimizi, geleceğimizi zararlı maddelerden korumak ve farkındalığı artırmak için bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

Yine siber suçlar konusunda yapılan araştırmalarda teknolojinin kullanımındaki artış göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi çalışmaları planlanmıştır. Bu kapsamda okullarda öğrencilere ve kamu kurumlarında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla güvenli internet kullanımı hakkında eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.





ASILSIZ MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN

Vatandaşlarımızdan bir ricam olacak. Liütfen yüksek oranda kazanç ve üyelik bonusu vaat eden asılsız mesajlara itibar etmesinler. Sosyal medya platformları veya mesajlaşma uygulamalarında teyit edemedikleri kaynaklardan gelen mesaj içeriklerindeki bağlantıları tıklamasınlar. Bağış ve yardım toplama adı altında gelen sahte içeriklere tıklamak suretiyle kişisel verilerin ve banka hesap bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması hususlarında dikkatli olmaları gerekmektedir.”

Vali İbrahim Akın, eylül ve ekim aylarına ilişkin Konya'da emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında meydana gelen olaylar ve yapılan çalışmalara dair bazı verileri de paylaştı. Emniyet ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında;

1- Cinayet 7 kasten öldürme olayına karışan 24 şüpheli yakalanmış, 17 şüpheli tutuklandı.



2- 5 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan 7 şüpheli yakalanmış, 5 şüpheli tutuklandı.



3- Gasp 22 gasp (yağma) ve diğer ilgili suçlardan, 46 şüpheli şahıs yakalanmış, 22 şüpheli şahıs tutuklandı..



4- Oto hırsızlığı 13 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 15 şüpheliye işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. 2 otodan hırsızlık suçu olayında ise yakalanan 3 şüpheli şahsın 2'si tutuklandı.



5- Hırsızlık 16 hırsızlık olayında 23 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklandı.



6-Dolandırıcılık 4 nitelikli dolandırıcılık ve 6 dolandırıcılık olayında 5 şüpheli tutuklandı.



7-Kayıp şahıs 236 kayıp şahıs müracaatı yapılmış,217 şahıs bulundu.



8-FETÖ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 17 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şüpheli tutuklandı.

9- DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



10-Toplam 1613 olay neticesinde 1817 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 204 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.



11-Narkotik suçlardan aranan 96 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş olup, uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 300 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



12-Silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 24 şahsa işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır.39 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet av tüfeği ve 73 adet şarjör ele geçirilmiştir.

13-Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 yerel suç örgütü çökertilmiş, 6 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.



14-Yasa dışı tütün mamülü üretimine yönelik operasyonlar kapsamında 36 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış,3 şahıs tutuklanmış, çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi.



15-Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlar kapsamında 145 litre etil alkol ele geçirildi.



16-Mali suçlara yönelik operasyonlar kapsamında 76 şüpheli şahsa işlem yapıldı.



17-Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlar kapsamında 18 ayrı olayda 42 şüpheli şahsa işlem yapıldı.



18-Yasadışı göçle mücadele kapsamında (24) yabancı şahsa(tck-79 - göçmen kaçakçılığı) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Bu şahıslardan (11) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, tahdit kaydı bulunan yabancı uyruklu (56) şahıs yakalanmış. (892) düzensiz göçmene sınır dışı kapsamında işlem yapıldı.



19-Siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (158-1/f) suçu kapsamında 376 olay meydana gelmiş, 293 olay aydınlatıldı.

20- Siber suçlardan aranan 71 şahıs yakalanmış,13 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 14.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli şahsın 5'i tutuklandı.



21-Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 1.675 operasyonda toplamda 52 kilo esrar, 19 kilogram metamfetamin maddesi, 2,25 kilogram kokain maddesi ve 1 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş olup bu suçlarla ilgili toplam 1.834 şahsa işlem tesis edilmiş ve 219 şahıs tutuklandı.

(Mustafa İlker Şen)