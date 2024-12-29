Konya’da şüpheyle durdurulan araçta bulundu! Yakınları polise zorluk çıkardı

Konya'nın Sedirler Mahallesi, Aşık Mehmet Yakıcı Caddesi'nde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, kısa sürede büyüyerek gerginliğe yol açtı.
Araçta bulunan 3 şüphelinin yakınları, polisin müdahalesine zorluk çıkararak olayın kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede ekiplerin yoğun çabasıyla son buldu.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.