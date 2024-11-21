Konya’da tarım arazilerinde denetim! Çiftçilere geçen yıl büyük sorun olmuştu

Konya'nın Çeltik ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinde kontroller hız kesmeden devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazif Abay'ın eşlik ettiği teknik ekip, hububat çıkışları ve ürün güvenliğini tehdit eden unsurlar üzerinde titizlikle çalışıyor.
TARLA FARELERİ VE HUBUBAT ÇIKIŞLARI YAKINDAN İZLENİYOR
Çiftçilerin emeklerinin korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla yapılan denetimlerde, özellikle tarla farelerinin oluşturduğu zararın önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda hububat ekim alanlarındaki çıkışlar ve ürün gelişimi detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.
GEÇEN YIL TARLA FARELERİ BÜYÜK SORUNDU
Doğal düşmanlarının azalması sebebiyle tarla farelerinin sayıları geçen yıl oldukça fazlaydı. Farelerin yüzünden tarlaların delik deşik olması Tarım İl Müdürlüğü ekiplerini ve ziraat mühendislerini harekete geçirdi. Ekili ürünlerinin köklerini yiyerek çiftçileri tehdit eden tarla fareleriyle mücadele etmek ise bir o kadar zor oldu.
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