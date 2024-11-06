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Konya’da tarımsal üretimde çeşitlilik artıyor! Siyah İnciler Projesi kapsamında fidanlar dağıtıldı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da tarımsal üretimde çeşitlilik artıyor! Siyah İnciler Projesi kapsamında fidanlar dağıtıldı

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve tarım açısından ülkenin en önemli illerinden biri olan Konya, büyük bir tarım arazisine sahip. Konya, aynı zamanda Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor.

Tahıl ürünlerinin yanı sıra Konya, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde de önemli bir yer tutuyor. Konya'da tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve projeler oldukça önem taşıyor.

Yeni projeler hayata geçiyor

Konya'nın tarımsal üretiminde çeşitliliğin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi, ildeki çiftçilere ekonomik faydalar sağlıyor. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Destekleri ile yürütülen " Siyah İnciler Projesi" kapsamında Konya'da böğürtlen ve ahududu yetiştirilmeye başlandı.

Ahududu ve böğürtlen fidanları dağıtıldı!

Akşehir İlçe Müdürlüğü KOP Bölge Kalkınma İdaresinin finansmanı ile yürütmekte olduğu Akşehir'de Yetişen Siyah İnciler Projesi kapsamında, üreticilere böğürtlen ve ahududu fidanlarının dağıtımını gerçekleştirdi.

Temmuz ayında hasat ediliyor

Geçtiğimiz yılda Akşehir'de dağıtılan ahududu ve böğürtlen fidanları, bu yıl Temmuz ayında ilk hasatlarını verdi ve çiftçiler, bu yeni meyve türlerinden verimli bir sonuç aldı.

(Mustafa İlker Şen)

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