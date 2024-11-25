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Konya’da tipi ve buzlanma kazaya neden oldu! Kamyon kanala uçtu

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da tipi ve buzlanma kazaya neden oldu! Kamyon kanala uçtu
Konya’nın Çumra ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon sulama kanalına uçtu.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Çumra Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyon, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada kamyon sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı.

Vatandaşların yardımı ile kurtulmaya çalışan şoförün yardımına vinç yetişti. Vinç ile bağlanan kamyon, düştüğü kanaldan kurtarıldı.

(Mustafa İlker Şen)

 

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