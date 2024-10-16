Konya’da topraksız seracılık yaygınlaşıyor!

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'KOP ile Topraksız Seracılığı Başlatıyoruz Projesi' kapsamında topraksız tarım örtü altı tesisi anahtar teslim töreni düzenlendi.
Programa Meram Kaymakamı Dr.Bayram Yılmaz, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal,Kurum amirleri, STK temsilcileri,basın mensupları,teknik personel ve üreticiler katılım sağladı.
Proje kapsamında 1200 metrekare yüksek tünel plastik sera, seraların çilek yetiştirme sehpaları, yetiştirme ortamı (kokopit), damlama sulama sistemi, havalandırma ve fan sistemi, otomasyon (sulama, yağmurlama ve sisleme) sistemi ve çilek fideleri ile beraber kurulumu tamamlanarak,çilek üretimine geçmiştir.
Türkiye yüzyılına yakışan üretimi ve kırsal kalkınmayı hedefleyen, KOP tarafından finanse edilerek desteklenen, proje kapsamında bölgesinde örnek olacak.
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