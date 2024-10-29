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Konya’da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Konya’da tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Konya’nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

TUR OTOBÜSÜ ÇARPTI

Antalya'dan Beyşehir'e gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, Yeşildağ-Adaköy mahalleleri arasında yola çıkan yaya 57 yaşındaki Selamet S'ye çarptı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaya, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Kaynak: AA

  • #Beyşehir #KAZA #Konya #otobüs #Yaya

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