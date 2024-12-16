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Konya’da Üniversite öğrencisini taksicilik yaparken öldüren şüpheli yakalandı! Suç aleti çöpte bulundu

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Konya’da Üniversite öğrencisini taksicilik yaparken öldüren şüpheli yakalandı! Suç aleti çöpte bulundu
Konya’da üniversite öğrencisi olan ve aynı zamanda hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan genci bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalanırken, suç aleti çöpte bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksi durağında çalışan Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eren Peker, müşterisini indirdikten sonra trafikte tartıştığı şahıslar tarafından önü kesildi.

Eren Peker, şüphelilerin çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Peker, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Peker'in cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın şüphelileri yakalandı, suç aleti bıçak bulundu

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Muzaffer T. ve ona yardım eden Muammer B.'nin akşam saatlerinde Adana Çevreyolu üzerinde 06 PPY 88 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, otomobili takibe aldı. Şüpheliler ekiplerden kaçarken Başak Caddesi üzerinde merkez Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Muzaffer T. ve Muammer B. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise şüphelilerden Dilek K. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda suç aleti bıçak, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi İğnel Dede Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde bulundu.

Kaynak: İHA

  • #Konya

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Yorumlar
  • F
    F.S
    19 dakika önce

    Allah belanızı versin be şerefsizler karaktersizler ne istediniz gencecik cocuktan insallah omur boyu çürürsünuz ceza evinde

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