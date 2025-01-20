Konya’da üreten eller eğitimle destekleniyor!

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2025 yılı faaliyetleri kapsamında, Ahırlı İlçesi Bademli Mahallesi'nde meyve bahçeleri ve bağ alanlarında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştiricilik ile budama konularında eğitimler verilmeye başlandı.
18 üreticiye eğitim!
Ahırlı ilçesindeki 18 üreticiye yönelik olarak yetiştiricilik ve budama teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgiler sunuldu.
Eğitimler verimliliği artıracak
Eğitimlerde, meyve ve bağ yetiştiriciliğinde verimliliğin arttırılması, sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve doğru budama yöntemlerinin önemi vurgulandı. Tarım uzmanları tarafından verilen eğitimin, bölgedeki çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş yapmalarını sağlaması hedefleniyor.
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