Konya’da uyuşturucu ve madde ile mücadele! “En iyi narkotik polisi; anne’’
Konya’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ve madde ile mücadelenin anlatıldığı “En iyi narkotik polisi; anne“ başlıklı seminer düzenlendi.
Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri tarafından verilen seminere annelerin katılımı oldukça yoğun oldu.
Seminerde, zararlı madde kullanımının toplumlar üzerindeki sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki yıkıcı etkilerine dikkat çekilirken, bağımlılığın genç nesilleri ve ülkelerin kalkınma düzeylerini nasıl tehdit ettiği detaylı biçimde anlatıldı.
Sunumda, kolluk güçleri tarafından yürütülen mücadelede annelerin çok fazla desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilerek, hedefin uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa ederek kullanıcılığın önüne geçilebileceği ifade edildi.
Programın sonunda salondaki katılımcı annelerden sorular yanıtlandı.
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