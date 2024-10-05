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Konya’da uzman ekip üretim alanlarında! Tek tek kontrol ediliyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da uzman ekip üretim alanlarında! Tek tek kontrol ediliyor
Verimli topraklarıyla ve geniş tarım arazisiyle Konya Ovası’nda birçok ürünün hasadı gerçekleştiriliyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman ekipler ise üretim alanlarını ziyaret ederek, bitki besleme, hastalık zararlı mücadelesi, hububatta ekim derinliği ve toprak hazırlığı gibi konular hakkında çiftçileri bilinçlendiriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sebze ve meyve bahçelerinde hasat tüm hızıyla devam ediyor.

Patatesten elmaya kadar birçok ürünün  hasat edildiği Beyşehir'de, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ekipleri üretim alanlarını gezerek çiftçileri bilgilendiriyor.

Yumru hastalığını kontrol ettiler

Ekipler, patates tarlalarında söküm aşamasında yumru hastalık zararlı kontrolleri, sebze ve meyve bahçelerinde hastalık,  zararlı ve feromon tuzak kontrolleri gerçekleştirdi.

Çiftçilere tavsiyede bulundular

Çiftçileri ziyaret eden ekipler,  tarımsal üretim planlaması anlattı, bitki besleme, hastalık zararlı mücadelesi, hububatta ekim derinliği ve toprak hazırlığı hakkında bilgilendirme yaparak çiftçilere gerekli tavsiyelerde bulundular.

(Mustafa İlker Şen)

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