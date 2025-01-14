Konya’da vatandaşlar enerjinin verimli ve bilinçli kullanımı noktasında bilgilendirildi

Selçuklu Belediyesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri alanındaki çalışmaları ile büyük yatırımlara imza atarken enerji farkındalığı oluşturacak çalışmaların içerisinde de yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla belediye hizmet binasında kurulan tanıtım standı ile günlük yaşantımızda enerjinin verimli ve bilinçli kullanımı noktasında vatandaşlar bilgilendirildi. Etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşların da termal görüntüleme kamerası ile ısı fotoğrafı çekilerek hafta dolayısıyla bir anı kalması sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı," Enerji verimliliği noktasında toplumsal bilinç oluşturuyoruz"

Enerji verimliliğinin hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir bir gelecek için giderek daha büyük bir önem kazandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Enerji kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanımı tüm bireylerin ortak bir sorumluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın öncülüğünde enerji verimliliği noktasında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl Enerji Verimliliği Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Selçuklu Belediyesi olarak bizler de hafta dolayısıyla hizmet binamızda kurduğumuz tanıtım ve bilgilendirme standı ile temiz enerjiye dikkat çekerken, GES yatırımlarımız hakkında ziyaretçilerimize bilgi veriyoruz. Daha az enerji tüketerek aynı üretim düzeyini sürdürebilir, karbon salınımını azaltabilir ve doğal kaynakların tükenmesini engelleyebiliriz. Son yıllarda ülkemiz Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanılması noktasında başarılı çalışmalara imza atıyor. Selçuklu Belediyesi olarak bizlerde yerelde hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı yenilenebilir sistemlere uyumlu olarak sürdürüyoruz. Bu noktada Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nde kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) son olarak Bağrıkurt GES Santralini de ekledik. Güneş enerjisinden ürettiğimiz enerji ile belediyemizin enerji ihtiyacı karşılarken binlerce ağacı da kesilmekten kurtardık. Sağlık alanında yapımını tamamladığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin çatısında GES panelleri mevcut. Eğitim alanında yapımı devam eden Güzel Sanatlar Lisemize de GES panelleri bulunacak. Yine Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı spor tesisi olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırmak için çalışıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak enerjiyi milli bir politika olarak görüyor, bu noktada üzerimize ne sorumluluk düşüyorsa fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

(Mustafa İlker Şen)