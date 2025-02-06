Konya’da yabancı nüfus azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan illere ve cinsiyete göre yabancı nüfusu verilerine göre, 2024 yılında Konya'daki yabancı nüfusun sayısı belli oldu.

Konya'daki yabancı nüfusu düştü!

2023 yılı verilerine göre, Konya'da toplam 28 bin 25 yabancı bulunuyordu. Bu nüfusun 14 bin 757'si erkek, 13 bin 268'i kadın olarak kaydedilmişti. Ancak 2024 yılı itibarıyla Konya'daki yabancı nüfus 26 bin 713 kişiye geriledi. Erkek yabancı nüfusu 13 bin 698, kadın yabancı nüfusu ise 13 bin 15 olarak belirlendi.

Bir yılda bin 362 kişi azaldı

Buna göre, Konya'da yabancı nüfus bir yılda bin 362 kişi azaldı. Erkeklerde bin 59, kadınlarda ise 253 kişilik bir düşüş yaşandı.

Konya'nın nüfusu arttı!

Konya'nın güncel nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu. Buna göre Konya'nın bir önceki yılın Aralık ayına göre 2 milyon 320 bin 241 olan nüfusu 9 bin 783 kişi artarak 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu. Konya'da nüfus çoğunluğunu 1 milyon 172 bin 944 kişiyle kadınlar oluştururken, 1 milyon 157 bin 80'ini erkek nüfus oluşturuyor.

(Mustafa İlker Şen)