Konya’da yan yana duran 2 kayanın acı hikayesi! Biri anne diğeri bebek

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Konya, tarihi mekanlar, kalıntılar ve arkeolojik çalışmalar yönünden oldukça zengin bir şehir olarak öne çıkıyor.

Gizemli taşlar!

Konya'da sadece tarihi eserlerin değil, doğal oluşumların da acı-tatlı hikayeleri, gizemli yönleri var. Meram ilçesindeki Kızlar Kayasının hikayesi çok bilinse de Derbent ilçesindeki Gelin Kaya pek bilinmiyor.

Acı bir hikayesi var!

Konya'nın kayak merkezi olarak ünlenen Derbent ilçesi doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Derbent'in kuzeyindeki Özyol Deresi ve aynı güzergâhtaki yolun kenarında yer alan 2 kaya ise çok acı bir hikaye ile anılıyor. Gelin kayası isimli ve yanında çocuğu olan bir kadına benzeyen taş hakkında en bilinen hikaye kulaktan kulağa bu güne kadar anlatıldı.

Konya'daki "Gelin Kaya'' hikayesi!

Rivayete göre; bebekli bir gelin Derbent Özyol'dan giderken çocuğunun altını değiştirme ihtiyacı duydu. Çocuğun altını değiştirirken, bez yerine ekmek kullandı ve o anda hem kendisi hem de çocuğu taş oldu.