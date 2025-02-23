Konya’da yarın okullar tatil mi? 23 Şubat 2025 Konya’da okullar tatil edildi mi?
Konya’da havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte birçok kişi yarın 23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte cevabı…
Konya'da kar yağışı başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
Konya'nın birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, yolların buzlanma riski de yükseliyor. Özellikle kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalara neden olabilecek bu durum, öğrencilerin güvenliği açısından endişe yaratıyor. İlçede okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Konya'da yarın okullar tatil mi?
Kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle Konya'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Konya Valiliği'nden gelecek duyurular büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi günü Konya'da kar tatili var mı?
Konya'nın birçok ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Şu an için Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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