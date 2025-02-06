Konya’da yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil olan ilçeler | 7 Şubat Cuma

Konya’da yarın okullar tatil mi? İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat Cuma günü okulların tatil olduğu ilçeler...

Selçuklu İlçesi Tepekent ve Başarakavak Mahallelerinde eğitime 1gün ara verildi.

Bazı ilçelerde de tatil kararı alındı!

Hadim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hadim ilçemizde; yoğun kar yağışının devam etmesi, gece sıcaklığının -10 dereceye düşeceği tahmin edilmesi, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 07/02/2025 Cuma günü tüm okullarımızda eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir.

HALKAPINAR'DA EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Halkapınar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 7 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

EREĞLİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli ilçemizde, gün içinde yaşanan kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren akşama kadar devam edeceği ve hafif kar yağışı beklendiği,sabah saatlerinde ise sıcaklığın -8 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların, önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 Cuma günü sadece ilk ve orta dereceli okullarda *taşımalı eğitim* gören öğrenciler için öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verilmiştir."

EMİRGAZİ'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Emirgazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün içinde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat 2025 Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süre ile arar verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TAŞKENT'TE EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Taşkent ilçemizde; Yoğun kar yağışının devam etmesi, şiddetli rüzgarın yer yer tipiye sebep olması,gece saatlerinde sıcaklığın eksi 9 dereceye düşeceğinin tahmin edilmesi ve hissedilen sıcaklığın eksi 15 olacağının değerlendirilmesi,

Yer yer oluşan buzlanmaların artması, çatılarda muhtelif büyüklüklerde buz sarkıtlarının oluşması ve bu nedenlerle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 Cuma günü;

- Tüm okullarımızda eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerimizin (1) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

SEYDİŞEHİR'DE BELİRLİ MAHALLELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Seydişehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı buzlanma ve don riski dolayısıyla Mesudiye-Yaylacık, Ketenli-Dikilitaş, Çatmakaya-Susuz-Gölyüzü Mahallerinde ikamet eden ve taşıma kapsamında olan ilk ve ortaöğretim ile engelli öğrenciler için 07.02.2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

DOĞANHİSAR, DEREBUCAK VE GÜNEYSINIR'DA 1 GÜN ARA

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Doğanhisar, Derebucak ve Güneysınır ilçelerinde tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi