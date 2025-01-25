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Konya’da yıkılan 4 katlı Taşoluk Apartmanında 79 kişi yaşıyordu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da yıkılan 4 katlı Taşoluk Apartmanında 79 kişi yaşıyordu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Selçuk Mahallesi bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"Apartmanda 79 kişi yaşıyordu''

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi; "Yıkılan Taşoluk Apartmanında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 79 kişi yaşıyordu. Herkesle irtibat kuruldu, 5 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Misafir veya ziyaretçi varsa bilinmiyor. 5 kişiden 2'si kurtarıldı. Enkazdaki 1 kişi ile daha iletişim halindeyiz. 2 kişinin yeri henüz belirlenemedi ‘'

 

 

(Mustafa İlker Şen)

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