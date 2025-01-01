Konya’da yılın ilk bebeği Zümra oldu!

Konya'da yeni yılın ilk bebeği Yorgancı ailesinin kızları Zümra oldu.
Rukiye Yorgancı (31) ve Uzman Çavuş Emre Yorgancı çiftinin 2'inci bebekleri Zümra, Konya'da bu yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti.
Yılın ilk bebeği Zümra 3 kilo 350 gram ağırlığında saat 00.01'de dünyaya merhaba dedi.
Küçük Zümra'nın ilk ziyaretçisi Konya Valisi İbrahim Akın oldu. Vali Akın aileye hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Vali Akın, Zümra bebeğin görevde olan babasını arayarak mutlu haberi verdi.
(Mustafa İlker Şen)