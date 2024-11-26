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Konya’da yoğun kar yağışı bekleniyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da yoğun kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı.

Konya, bugün lokal kar yağışlarının etkisi altına giriyor. Kısa süreli sürecek olan kar yağışı yerleri beyaza bürüyecek.

Yoğun kar bekleniyor

Bugün kısa süreli yoğun kar beklendiğini belirten Meteoroloji Yorumcusu Kuttusi Demir, "bugün lokal kar yağışları şehir merkezini de bir miktar etkileyecek. Kısa süreli yoğun kar, görsel şölen ve anlık hafif örtü oluşturacak'' ifadelerini kullandı.

5 günlük Konya hava durumu

26 Kasım Salı

  • Hadise: Karlı
  • En düşük sıcaklık: -6°C
  • En yüksek sıcaklık: 2°C
  • Nem: %79 - %92
  • Rüzgar: 9 km/s, yönü kuzeydoğudan

27 Kasım Çarşamba

  • Hadise: Parçalı Bulutlu
  • En düşük sıcaklık: -6°C
  • En yüksek sıcaklık: 2°C
  • Nem: %81 - %94
  • Rüzgar: 4 km/s, yönü kuzeydoğudan

28 Kasım Perşembe

  • Hadise: Çok Bulutlu
  • En düşük sıcaklık: -5°C
  • En yüksek sıcaklık: 1°C
  • Nem: %84 - %96
  • Rüzgar: 3 km/s, yönü doğudan

29 Kasım Cuma

  • Hadise: Çok Bulutlu
  • En düşük sıcaklık: -5°C
  • En yüksek sıcaklık: -1°C
  • Nem: %93 - %96
  • Rüzgar: 3 km/s, yönü doğudan

30 Kasım Cumartesi

  • Hadise: Sisli
  • En düşük sıcaklık: -5°C
  • En yüksek sıcaklık: 1°C
  • Nem: %91 - %96
  • Rüzgar: 4 km/s, yönü kuzeydoğudan

Bu verilere göre Konya'da hafta boyunca soğuk hava etkili olurken, özellikle Salı günü kar yağışı ve Cumartesi günü sisli hava dikkat çekiyor.

Uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyarırken, trafikte dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kış lastiklerini kullanmaları ve hızlarını düşük tutmaları önemle tavsiye ediliyor.

(Mustafa İlker Şen)

 

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