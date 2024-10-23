Konya’da yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
16 Ekim 2024 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Arama sonucunda, bir şahsın valizinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 350 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Jandarma, bölgedeki suç faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla denetim ve operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”