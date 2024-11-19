Konya’da yüksek kesimlere kar yağdı!

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde yoğun sisin görüldüğü kentte, yüksek kesimlere kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde bölgede yağmur yağışı bekleniyor.
BOZKIR'IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Konya'nın Bozkır ilçesinde kar yağışı gerçekleşti. İlçenin yüksek bölgeleri beyaza bürünürken, hava sıcaklıkları düştü.
ALACABEL MEVKİSİNE SEZONUN İLK KARI DÜŞTÜ
Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve 1825 metre rakımıyla bilinen Alacabel mevkisi de kar yağışıyla tanıştı. Mevsimin ilk karı, bölgede kış mevsiminin habercisi oldu.
DERBENT İLÇESİ ALADAĞ'DA KAR MANZARALARI
Konya'da geçtiğimiz gün ani bastıran gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde karla karışık yağmura dönüştü. Derbent ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Aladağ, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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