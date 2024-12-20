Konya dahil 13 ilde “Sazan Sarmalı’’ yöntemiyle 10 milyon liralık vurgun yaptılar
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde “Sazan Sarmalı“ yönetimiyle 38 kişiyi motosiklet satışı üzerinden 10 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında polis teknik ve fiziki takibe başladı.
Yapılan takip sonucunda polis, Ceyhan ilçesi merkezli Mersin, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş, Zonguldak ve Osmaniye'de faaliyet gösteren 23 kişiden oluşan dolandırıcılık çetesini tespit etti.
Çetenin, "Sazan Sarmalı" yönetimiyle motosiklet satışı yapıyor gibi gösterip 38 kişiden 10 milyon lira aldığı belirlendi. Polis bu tespitler üzerine eş zamanlı olarak iki gün önce Adana merkezli 13 ilde operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 14 sim kart, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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