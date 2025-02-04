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Konya dahil 23 ilde organize dolandırıcı suç örgütlerine “Hücre-8’’ operasyonları: 19 tutuklama

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Konya dahil 23 ilde organize dolandırıcı suç örgütlerine “Hücre-8’’ operasyonları: 19 tutuklama
İstanbul ve Manisa’da iki ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-8“ operasyonlarında yakalanan 64 şüpheliden 19’u tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta "Hücre-8" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda yakalanan 64 kişiden 19'u tutuklandı, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"Telefonda para ve altın isteyenlere inanmayın"

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Ali Yerlikaya #Dolandırıcılık

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