Konya dahil 8 ilde yediemin otoparkındaki araçları sattığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Yalova merkezli Konya dahil 8 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkındaki araçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesinde faaliyet gösteren yediemin otoparkındaki muhafaza altında bulunması gereken haciz yakalama ile trafikten men edilen araçların sahte belgelerle çıkarılarak çeşitli illerde oto hurdacı ve çıkmacılara satıldığı bilgisi aldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Temmuz 2024'te çalışma başlatıldı.
Otoparktan sahte belgelerle çıkış işlemleri yapılan 134 araç ve 77 motosikletin Yalova, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin ve Gaziantep'te hurdacı ve çıkmacılara satıldığı, 12 aracın ise parçalarının sökülerek satışının yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce Yalova merkezli 8 ilde 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde tabanca, 3 fişek, 16 cep telefonu ve fatura koçanı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”