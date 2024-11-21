Konya’daki belediyeden uyarı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Son yıllarda belediyelerin ismini kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları artış göstermeye devam ediyor. Kulu Belediyesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
"BELEDİYE ADINA PARA TALEBİNE İTİBAR ETMEYİN''
Kulu Belediyesi ve yetkililerinin ismi kullanılarak vatandaşlardan yardım, bağış veya para talep edildiği bildirildi. Yetkililer, bu tür taleplerin tamamen sahte olduğunu ve Kulu Belediyesi'nin asla böyle bir girişimde bulunmadığını vurguladı.
"DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN''
Kulu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Belediyemiz adına yapılan yardım, bağış veya para taleplerine lütfen itibar etmeyiniz. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunuz."
Belediye yetkilileri, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların, 641 65 30 Kulu Belediyesi ihbar hattını veya en yakın güvenlik birimini bilgilendirmelerini önerdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”