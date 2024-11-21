Konya’daki belediyeden uyarı! Sakın bu tuzağa düşmeyin

Son yıllarda belediyelerin ismini kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları artış göstermeye devam ediyor. Kulu Belediyesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

"BELEDİYE ADINA PARA TALEBİNE İTİBAR ETMEYİN''

Kulu Belediyesi ve yetkililerinin ismi kullanılarak vatandaşlardan yardım, bağış veya para talep edildiği bildirildi. Yetkililer, bu tür taleplerin tamamen sahte olduğunu ve Kulu Belediyesi'nin asla böyle bir girişimde bulunmadığını vurguladı.

"DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN''

Kulu Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemiz adına yapılan yardım, bağış veya para taleplerine lütfen itibar etmeyiniz. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunuz."

Belediye yetkilileri, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların, 641 65 30 Kulu Belediyesi ihbar hattını veya en yakın güvenlik birimini bilgilendirmelerini önerdi.

(Mustafa İlker Şen)