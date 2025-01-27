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Konya’daki bina neden çöktü? Taşoluk Apartmanın yıkılma sebebi nasıl belli olacak?

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Konya’daki bina neden çöktü? Taşoluk Apartmanın yıkılma sebebi nasıl belli olacak?
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici, Taşoluk Apartmanının yıkılma sebebinin soruşturma çerçevesinde hazırlanan teknik raporla belli olacağını söyledi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

"Binanın taşıyıcı sistemine herhangi bir müdahale sonucu mu yıkıldığı teknik raporlarla çıkacak”

Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici,

"Cuma günü meydana gelen, şehrimiz ve ülkemiz için talihsiz bir felaketle karşı karşıya kaldık, Taşoluk Apartmanının yıkılmasına şahit olduk. Bu bina 1992 yılında yapım ruhsatını almış, 1994 yılında da iskanını almış bir yapılaşma. 1999 yılından önce yapılan bir bina olduğu için binanın yıkılış sebebiyle ilgili bir çok spekülasyonlar var. Ancak gerçek ve sağlıklı bilgiyi şuanda soruşturma halinde olduğu için hazırlanacak olan teknik rapor doğrultusunda sizlerle paylaşacağız. Mühendislik hizmetinin o dönemin şartlarına göre yapıldığı da ortada. Binamız yorgun bir bina ve taşıyıcı sisteminin yığma olduğunu da biliyoruz. Bu bina zemin katta 7 dükkan, üst katlarda da 14 daire toplam 3 katta 21 bağımsız bölüm içermekte. Yetkililer, binanın herhangi bir tadilat ruhsatına rastlanmadığını ifade etti. Bu bilgiler doğrultusunda binanın durup dururken mi, yoksa taşıyıcı sistemine herhangi bir müdahale sonucu mu yıkıldığı teknik raporlarla çıkacak. Gözüken bazı noktalar var ki binalarımızın mutlaka düzenli periyotlarda kontrollerinin yapılmasıdır. Mühendislik harici binalarımızda dükkanların birleştirilmesi gibi veya proje dışı uygulamalar ve müdahaleler gibi durumlarda bu tür felaketler maalesef yaşanmakta” dedi.

Kaynak: İHA

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Yorumlar
  • K
    Karataylı
    15 saat önce

    Bir günah keçisi bulunur elbet.

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