Konya’daki bir belediyeye büyük ödül! Akıllı atık toplama sisteminde fark oluşturdu

Meram Belediyesi, Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi’nde “IoT ile Akıllı Atık Toplama Sistemi” ödülünün sahibi oldu. Meram ödülü, yeraltı konteynerlerine takılan sensör sayesinde araçları sadece dolu olanlara yönlendirerek yakıt, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan sistemle kazandı.

Meram Belediyesi, Kamu Bilişim Derneği tarafından 27-28 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi'nde "IoT ile Akıllı Atık Toplama Sistemi” ile ödüle layık görüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde, "Gelecek İçin Bilişim” temasıyla gerçekleştirilen zirvede Meram Belediyesinin ödülünü Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan aldı.

"ZİRVE KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ BULUŞTURDU”

Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren zirvede açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay gerçekleştirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Akıllı Şehirler” konulu panelin moderatörlüğünü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa yaptı. Panelde ayrıca dayanıklı şehirler, araç içi elektronik sistemlerin dönüşümü, dijital şehir ikizi, sürdürülebilir şehir yönetimi ve IoT tabanlı akıllı atık toplama sistemleri ele alındı.

"MERAM'IN YENİ SİSTEMİ ENERJİ, ZAMAN VE İNSAN GÜCÜNDEN ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLADI”

‘Yerel Yönetimlerde Bilişim' başlığı ile ‘Akıllı şehir projelerinin' tartışıldığı panelde konuşan Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan, yeraltı konteynerlerine sensörler takarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün araçlarını sadece dolu olanlara göndermeyi amaçlayan Meram Belediyesi projesinin başarı hikayesini aktardı. Projeye MEVKA tarafından hibe desteği verildiğini kaydeden Turhan, "İlçemizde 1.949 km²'lik alanda 69 mahalleye hizmet sunmaktayız. Bu mahallelerimizde katı atık toplama noktalarmız var. İlçe genelinde bölgenin ihtiyacına göre galvanizli konteynerler ya da yer altı kompozit konteynerler dağıtıldı. 1.017 yer altı konteynerine sensörler takarak araçlarımızı sadece dolu olanlara yönlendirdik. İlçemizdeki tüm yeraltı konteynerlerini izlenebilir ve araç rotalama ile atık toplanabilir hale getirdik. Böylece hem yakıt, hem enerji hem de zaman ve insan gücünden tasarruf sağlamış olduk. Bunun yanında sistem sayesinde soba külü nedeniyle oluşan yangınlarından da konteynerlerimizi kurtarabiliyoruz.” diye konuştu.

Panelin sonunda Turhan Meram Belediyesinin ödülünü, Kamu Bilişim Derneği Başkanı Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin'nin elinden aldı.

(Mustafa İlker Şen)