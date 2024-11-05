Konya’daki bir ilçeye yeni otogar kazandırıldı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Cihanbeyli’ye kazandırılan yeni otogarın yolcularını ağırlamaya başladığını belirterek, “Yaklaşık 6 bin metrekare alanda inşa edilen terminal binamız, hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. Cihanbeyli Otogarımızın, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Cihanbeyli'ye kazandırılan yeni otogar ilk yolcularını ağırladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını daha modern ve konforlu bir ortamda karşılamalarını sağlamak amacıyla ilçelere yeni otogar binaları kazandırdıklarını kaydeden Başkan Altay,
"Akşehir, Bozkır ve Hüyük'ten sonra Cihanbeyli ilçemize kazandırdığımız yeni otogar binamız hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 6 bin metrekare alanda inşa edilen terminal binamız, hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yeni tesis ilçemizin ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgenin ekonomisine, sosyal hayatına ve gelişimine de katkı sunacak. Cihanbeyli Otogarımızın, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni Cihanbeyli Otogarı; bilet satış gişeleri, peronlar, idari ofisler, kafeterya, büfe, berber dükkânı, hediyelik eşya dükkânı, kilitli emanet dolapları, bebek bakım odası, bay-bayan mescitler, ticari taksi durağı, 36 araçlık otobüs park alanı, vezne ve kontrol noktasından oluşuyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”