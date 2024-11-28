Konya’daki bu bölgede trafiği rahatlatacak çalışma tamamlandı! İlçe modern bir ulaşım hattına daha kavuştu

İlçenin altyapısını güçlendiren çalışmalarıyla bugüne kadar büyük işlere imza atan Karatay Belediyesi, Karatay’da ihtiyaç duyulan her noktada yeni yol yapımı, yol yenileme, düzenleme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama ile daha birçok uygulamayla ilçenin güçlü bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce 1’inci ve 2’nci etaplarını bitirilen Keçeciler Caddesi yenileme çalışmalarının 3’üncü etabı da tamamlandı.

Karatay'ın çehresini değiştiren belediyecilik projeleriyle ilçenin dört bir tarafına dokunan Karatay Belediyesi, bu hizmetlerine her gün bir yenisi ekliyor.

KEÇECİLER CADDESİ 3. ETAP YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Her alanda olduğu gibi altyapı konusuna da önem veren Karatay Belediyesi, hava şartlarının el verdiği süre boyunca Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini sahadan çekmiyor ve ekipler, ilçenin birçok noktasında daha önceden belirlenen planlama dahilinde çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor.

Daha önce ilk iki etabı bitiren ekipler; Keçeciler Caddesi'ndeki 3'üncü etap yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve kaldırım düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Başak ve Fetih Caddeleri arasında kalan eski yolu gidiş-geliş yönlü olarak genişleten ve söz konusu yolu tamamen yenileyen Karatay Belediyesi, bölgede trafiğin daha da rahatlamasına ve söz konusu bölgede önemli bir ulaşım hattı daha oluşturmuş oldu. Öte yandan ekipler, düzenlenen yol boyunca orta bölümde ağaçlandırma çalışması da yapacak.

CADDE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIMIZIN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ DAHA TAMAMLADIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe halkının rahatı, mutluluğu ve konforunu esas alan yatırımlarına devam ettiklerini belirterek;

"Karatay'ımızda yürüttüğümüz altyapı ve asfalt çalışmalarımız, ilçemizin yaşam kalitesini artırıyor. Altyapı çalışmalarımız önemsediğimiz hizmetlerimizin en başında geliyor. Bu doğrultuda da Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı bütün ekiplerimizle, planlamalarımız çerçevesinde gece gündüz demeden ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Daha önce ilk iki etabını bitirdiğimiz Keçeciler Caddemizin 3'üncü etap çalışmalarını da tamamlamış olduk. Başak ve Fetih Caddeleri arasında kalan eski bu yolumuzu gidiş-geliş yönlü olarak genişlettik ve yeniledik. Yine yol boyunca orta bölümde ağaçlandırma çalışması da yapacağız. Kış aylarına girdik ancak hava şartları müsait olduğu müddetçe daha önce belirlediğimiz çalışmaları sürdürmek veya tamamlamak için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız Karatay'ımızın marka değerini artırarak hemşehrilerimizin rahatına, konforuna, mutluluğuna katkı sunmaktır” dedi.

(Mustafa İlker Şen)