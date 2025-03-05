Konya’daki bu ilçe yeniden inşa ediliyor! Onlarca konut ve yüzlerce iş yeri inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karapınar'da tarihi bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor.
Merkez mahallerinden Selimiye ve Kale Mahallelerinde gerçekleştirilecek büyük projenin ihalesine sayılı günler kaldı.
İlçe yeniden şekilleniyor!
Gerçekleştirilecek olan büyük projede 51 adet konut, 249 adet dükkan, 1 adet Kuran Kursu Binası, 1 adet kapalı otopark ve altyapı ile çevre düzenlemesi yapılacak.
İhale 3 Nisan'da
Konut, dükkan Kuran Kursu Binası, otapark ve altyapı projesine ait ihale, 3 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek. İhale sonrası çalışmaların kısa zamanda başlaması beklenirken, ilçe halkının heyecanı da artmış durumda.
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