Konya’daki bu ilçede trafik güvenliği artıyor! Yeni trafik levhaları yerleştirilmeye başlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. İlçe merkezinde, sürücülerin ve yayaların güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat edebilmesi için yeni trafik levhaları yerleştirilmeye başlandı.
Kulu Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında, mevcut güzergahlarda eksik olan yön ve bilgilendirme levhalarının tamamlanması hedefleniyor. Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde, sürücülere yönelik uyarı ve yönlendirme levhalarının artırılması planlanıyor.
Trafik güvenliğini ön planda tutan bu proje ile hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Yeni levhaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.
(Mustafa İlker Şen)