Konya’daki bu mağaranın uzunluğu 533 metre! İçeride göletler ve sarkıklar var

Konya’nın Çamlık Mahallesi’nin 4 km güneybatısında, Medi mevkiinde yer alan Dede Tarlası Mağarası, büyüleyici doğal oluşumlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Uzunluğu 533 metre olan mağaranın yüksekliği 0,5 ila 5 metre arasında değişiyor. Doğal güzellikleri ile gidenleri adeta büyülüyor.

Konya'nın Derebuçak ilçesinin en ilginç mağaraları arasında bulunan Dede Tarlası Mağarası, Mediova Platosu'nda yer almaktadır. Çamlık'da bulunan diğer mağaralar gibi kireçtaşlarından oluşmuş olan Dede Tarlası, Balatini'ne benzer özelliklerde gelişmiştir. Bir düden özelliği taşıyan mağara, kapalı bir havza durumundaki Mediova'nın yüzey sularını toplayarak yeraltından Balat Deresi'ne aktarmaktadır.

Mağaranın ilk girişi kayalar arasından dar bir alanı geçerek başlıyor. Eğilerek giriş yapılabilen mağara, 100 metre ilerledikten sonra yaklaşık 8 metre yüksekliğinde ikinci bir girişe ulaşıyor. Bu zorlu girişler, mağaranın büyüleyici iç mekanını keşfetmek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

KONYA'NIN EN DİKKAT ÇEKİCİ MAĞARALARINDAN BİRİSİ

Dede Tarlası Mağarası, farklı katmanları ve eşsiz jeolojik oluşumlarıyla Konya'nın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri. Mediova Platosu'nda yer alan mağara, kireçtaşı yapısıyla Balatini Mağarası'na benzer özellikler taşıyor. Bir düden özelliği gösteren mağara, Mediova'nın yüzey sularını toplayarak yeraltından Balat Deresi'ne ulaştırıyor.

MAĞARADA KÜÇÜK GÖLETLER VAR

Mağara, ziyaretçilerini ilk olarak dar ve alçak bir girişle karşılıyor. Bu zorlu başlangıç, içeride keşfedilecek büyüleyici manzaraların habercisi gibi. Ana girişten 200 metre ilerledikten sonra mağara, sarkıt ve dikitlerle süslenmiş etkileyici bir galeriye açılıyor. Bu noktada su havuzlarıyla karşılaşan ziyaretçiler, derinlikleri bir buçuk metreyi bulan doğal göletlerin keyfini çıkarabiliyor.

Mağaranın son bölümü, geniş bir salon ile sonlanıyor. Bu salonun zemini, suyun kayaları aşındırması sonucu oluşmuş. Salonun görkemi, doğal bir sanat eserini andırıyor. Ancak mağara çıkışı için aynı yolu geri dönmek gerekiyor; bu da ziyaretçilerin keşif sırasında dikkatli ve planlı hareket etmesini gerektiriyor.

Dede Tarlası Mağarası, dışarıdan sade bir görünüme sahip olsa da içeride sunduğu zengin ve şaşırtıcı doğal oluşumlarla görenleri büyülüyor. Bölgeyi ziyaret edenlerin, mağarayı yerel rehberler eşliğinde ve profesyonel destek alarak keşfetmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi