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Konya’daki cinayetle ilgili yeni gelişme!

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Konya’daki cinayetle ilgili yeni gelişme!
Konya’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada oto galerici Muhammed Paytar’ın pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Olayda 6 şüpheli yakalandı.

Konya'da galericilik yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni gelişme meydana geldi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar.. 

Ne olmuştu?

Konya'da galericilik yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralanmıştı. Olayın yaşandığı aynı dükkanda ise geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Muhammed Paytar'a ait iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler geldi.

2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Muhammed Paytar ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi iş yerine gelen kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Muhammed Paytar ve 1 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Paytar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 1 kişinin ise tedavisi ise sürüyor.

6 ŞÜPHELİ ALİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışma kapsamında olayla karıştığı tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Öte yandan, olayın yaşandığı aynı dükkanda ise 5 ay 5 gün önce geçtiğimiz mayıs ayında 1 mimarın çıkan silahlı kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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