GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki çöken binadan son anda çıkan kardeşler: “Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlığımız var’’

Konya’daki çöken binadan son anda çıkan kardeşler: “Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlığımız var’’
Konya’da geçtiğimiz cuma günü çöken apartmandan son anda kurtulan ağabey ve kardeşi, “Her şeyimizi kaybettik ama çok şükür sağlığımız var“ şeklinde konuştu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü.

Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, Turki Muhammed Cedan ve eşi Emine Mustafa hayatını kaybetti. 6 yıl önce Suriye'den gelen ağabey ve kardeşi ise bina çökmeden önce binadan çıkarak hayatta kaldı. Şimdi akrabalarının evinde misafir olan iki kardeş, binada her şeylerini kaybettiklerini ama sağlıklarının yerinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan, enkazdan sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (23), Ahmed Muhammed Cedan (18) ve Halis Cedan (50), Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın''

Ağabey Muhammed El Hüseyin, 6 yıldır bu binada oturduklarını belirterek, "Ben bakkala gittiğim sırada kardeşimi aradım. Bizim bina yıkılıyor diye haber verdim. Sonra buraya gelip herkesi toparladım. Daha sonra da bina yıkıldı. Ölen insanlar bizim köydendi. Biz 6 yıldır burada otuyorduk, hiçbir şikayetimiz yoktu. Şu anda abimin yanında kalıyoruz. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece bu ceketi alabildim. O anda başka ne yapacaksın ki sadece çıkmaya çalışacaksın, eşyayı ne yapacaksın" dedi.

"Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlığımız yerinde''

Bina çökmeden önce tüm zillere basarak birçok kişinin hayatını kurtaran Ali El Hüseyin ise, "Evime geldiğimde binadan çatır çatır sesler geliyordu, fayanslar patlıyordu. Enkaz altında kalan kişilere kimse haber etmemiş. Ben de hiç düşünmeden ağlayarak çıktım yukarı. O esnada çıkacağımı biliyordum ama ineceğimi bilmiyordum. Herkesi çıkardıktan sonra en son da ben çıktım. Bizim her şeyimiz gitti. Suriye'den nasıl geldiysek şu anda da öyleyiz. Çok zarara girdik ama şükürler olsun sağlığımız yerinde. Şu anda çok şükür sağlığımız var o da bize yeter. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Çıksalardı çok güzeldi ama ecelleri oradaymış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER