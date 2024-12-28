Konya’daki etliekmek tartışması ülke gündeminde

Etliekmeğin fiyatı uzun süredir tartışma konusu…

Konya'nın en önemli lezzetlerinden biri olan coğrafi işaretli etliekmek, fiyat tartışmalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Etliekmek tartışması ulusal medyada!

Liste fiyatı 220 TL'ye kadar çıkan etliekmeği, bazı işletmeler 60 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Konya Lokantacılar Odası, bu durumun hem ürün kalitesini hem de şehir markasını olumsuz etkilediğini belirterek harekete geçeceğini bildirmişti.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu tartışma, ulusal medyada da geniş yer buldu. Takvim Gazetesi'nin haberinde, yenikonya.com.tr köşe yazarı Nurettin Bay'ın yazısından da faydalanıldı.

Konuyu köşesine taşıyan Nurettin Bay, bir etliekmeğin maliyet hesabını da yaptı.

Nurettin Bay'ın yaptığı hesaba göre; "Etliekmek içerik olarak 100 gr kıyma, 100 gram sebzeden oluşuyor ve maliyeti 70-80 lirayı geçmiyor. Restoran giderleri ve diğer masraflar da eklenince maliyet en fazla 100 liraya çıkıyor." Birçok Konyalı gibi Nurettin Bay da bu maliyetle 150 liranın üzerindeki fiyatın etliekmek için fahiş olduğunu belirtti.

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Esnaf Odasından açıklama

Konya Lokantacılar Odası etliekmek fiyatları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Oda Başkanı Ali Osman Karamercan; İşçilik, işletme ve kira gibi girdilerin büyük maliyet oluşturduğunu söyleyerek liste fiyatının çok altında satış yapan fırın ve restoranların etliekmeğin genetiği ile oynadığını, gramaj ve kriterlere uymadığını iddia etti.

Şehirdeki reklam panolarında etliekmek kampanyalarını gördüklerini ve etliekmeğin basitleştirildiğini söyleyen Karamercan, Konya'nın coğrafi ürün işaretli etliekmeğini gerekli kriterlere uygun satmayan işletmelere yönelik denetimlerin başladığını açıkladı. Özellikle içerik ve gramaj bildirmeden satış yapan işletmelerin olduğunu söyleyen Karamercan, etliekmeği taklit ve tağşiş edilmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

(Mustafa İlker Şen)